شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق التكافل يعقد جمعية عمومية "غير عادية" للعاملين بالأزهر الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بالأزهر الشريف -عدا الجامعة- عن عقد الجمعية العمومية غير العادية في تمام التاسعة صباحًا، بملاعب مدينة البعوث الإسلامية يوم السبت الموافق 10 أكتوبر 2020.

ودعا الصندوق جميع العاملين في الأزهر الشريف؛ لحضور الجمعية لمناقشة جدول الأعمال التالية:

1- النظر في التصديق على محضر الجمعية السابقة بتاريخ 31 أغسطس 2019.

2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وإبراء ذمتهم.

3- النظر في تقرير مراقب الحسابات والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الإيرادات والمصروفات عن المدة من 1 يناير 2019 حتى 31 ديسمبر من العام نفسه.

4- النظر في أمر تحديد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه لعام 2020.

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5- النظر في تقرير الخبير الاكتواري وما تضمنه من تعديل على لائحة النظام الأساسي.

6- النظر في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للتجديد الثلثي للأقسام التالية: القسم المناطق القسم الرابع المجلس الأعلى – قطاع المعاهد – مجمع البحوث – مدينة البعوث القسم الخامس الغربية – المنوفية القسم السادس الدقهلية - الشرقية.

7- ما يستجد من أعمال. علمًا بأنه لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحًا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها؛ فإذا لم يكتمل العدد أُجِّل ذلك إلى جلسة أخرى تُعقد خلال مدة أقلها ساعة، وأقصاها 15 يوم.

على أن يتم فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الصندوق من الأقسام السابق ذكرها والحضور شخصيًّا إلى مقر إدارة الصندوق بالدور الرابع بالإدارة المركزية للموارد البشرية، والكائنة بجامعة الأزهر خلف مستشفى الحسين الجامعي؛ لسحب استمارة الترشيح، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر 2020، حتى يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2020، على أن يتم فتح باب الطعون اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2020، حتى يوم الثلاثاء 22 سبتمبر.