شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: الكنيسة لم تقاضِ صحفية.. وما حدث «تصرف فردي» من أحد الأساقفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، شروع الكنيسة في مقاضاة إحدى الصحفيات، مشيرًا إلى أن أحد الآباء الأساقفة قام بهذا التصرف بشكل شخصي دونما تكليف أو استشارة الرئاسة الكنسية.

جاء ذلك ردًا على سؤالٍ وجهه إلى قداسته أحد الحضور في اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي انعقد مساء اليوم بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بعد توقفه لستة أشهر بسبب تفشي الفيروس بمصر والعديد من دول العالم.

وجاء نص السؤال: «لماذا رفعت الكنيسة قضية ضد أحد الصحفيين؟».

وأجاب قداسة البابا: «الموضوع باختصار شديد أن أحد الأساقفة رفع قضية ضد صحفية لإصدارها كتاب من سنة أو سنتين. لكن أحب أن أؤكد أن ما قام به هذا الأسقف تصرف فردي، لم يستشر فيه الرئاسة الكنسية ولم يُكلف به من الرئاسة الكنسية».

وأضاف: «هذا تصرف فردي لا يمثل الكنيسة ولا المجمع المقدس ولم يُعطى أن يتحدث باسم المجمع. وهذا تصرف شخصي بحت. والكنيسة رسميًا ليست لها أي علاقة به».

وأوضح: «لكي يعلم الجميع حدود الموضوع. والكنيسة ليست طرفًا في هذا الأمر. نكن كل الاحترام للصحفيين وللصحافة المسؤولة، وهذا تصرف خارج عن الكنيسة».

في سياق متصل، قال قداسة البابا تواضروس الثاني أن ما عطل انعقاد المجمع المقدس خلال عام ٢٠٢٠ هو انتشار فيروس كورونا، جاء ذلك ردًا على سؤالٍ وجهه إلى قداسته أحد الحضور في اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي انعقد مساء اليوم بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بعد توقفه لستة أشهر بسبب تفشي الفيروس بمصر والعديد من دول العالم.

وجاء نص السؤال: «لماذا لم ينعقد المجمع المقدس هذا العام هل توجد مشاكل؟».

وأجاب قداسة البابا: «المجمع المقدس لم ينعقد بسبب فيروس كورونا فنحن نجتمع في شهر يونيو في جلسة رسمية وتكون رسمية بحضور ثلثي الأعداد».

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وأضاف: «ونحن اعتدنا أن نتقابل في شهر نوفمبر وتكون جلسة دراسية. وهذا العام كان من المفترض أن نتقابل ثلاث مرات: الميرون في أبريل والجلسة الرسمية في شهر يونيو والجلسة الدراسية في شهر نوفمبر وكل هذا تم تأجيله للعام القادم بسبب ظروف السفر والطيران في بعض الدول».

وتابع قائلًا: «ولكن تقابلنا مع آباء أساقفة في أوروبا وأساقفة وجه قبلي وجزء من وجه بحري وأساقفة في القاهرة عن طريق الإنترنت».

وختم: «نأمل العام القادم أن نجتمع ويتم إعداد الميرون ورسامة أساقفة. ولجان المجمع ربنا يرتب أن يكون لها وقت جيد ونفعّلها».