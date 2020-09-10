شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق والأماكن الشاغرة بـ«الثالثة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مؤتمرا صحفيا، الخميس، بمقر التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، وذلك لإعلان نتيجة المرحله الثانيه لتنسيق الطلاب الناجحين بالثانوية العامة، بحد أدنى ٧٧،٤٪ للعلمى و٦٧،٨ ٪ للادبى، والبالغ عددهم ٢٥٤ ألفا و٥١٢ طالب وطالبه، كما سيعلن الحدود الدنيا لكليات القمة المتبقية لطلاب القسم العلمى لهذه المرحلة كالهندسة والتخطيط العمراني والطب البيطري والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والاقتصاد والعلوم السياسية والاعلام والألسن، بالاضافة إلى اعلان اعداد الطلاب المتخلفين عن التسجيل خلال مدة المرحلة.

وسيعلن الوزير خلال المؤتمر الاماكن الشاغره بالكليات لطلاب المرحلة الثالثة والأخيرة للتنسيق ومعظمها للقسم العلمى «علوم + رياضيات»، وذلك بكليات الحقوق والزراعة والخدمة الاجتماعية والتجارة والكليات التي تحتاج للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات، ومنها التربية الرياضية والنوعية، وسوف يشير الوزير إلى موعد مرحلة التحويلات لتقليل حالات الاغتراب لطلاب المرحلتين الاولى والثانية للتنسيق وذلك في حدود نسبة ال١٠٪‏ التي اقرها المجلس الاعلى للجامعات.