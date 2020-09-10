شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع «Stars of Egypt» لاكتشاف المواهب يصل محطته الثانية في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية، برئاسة الدكتور صفاء الشريف، وكيل الوزارة، مشروع «ستارز اوف ايجيبت» في محطته الثانيه تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

واحتضنت محافظة الإسكندرية المؤتمر الصحفي للمشروع القومي لاكتشاف المواهب في كرة القدم الذي ترعاه وزارة الشباب والرياضة وتنفذه «ستارز اوف ايجبت» لتصبح الإسكندرية المحطة الثانية للمشروع بعد القاهرة من بين ١٦ موقع على مستوى الجمهورية في المرحلة الأولى.

حضر المؤتمر الصحفي الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة والدكتور محمد عرابي وكيل المديرية للرياضة والدكتور أحمد جمعة والدكتور عبدالاول محمد معاني الوزير ومحمود عبدالعزيز مدير عام الاتحادات النوعية وعمرو مهنا رئيس ستارز اوف ايجبت واشرف محمود المدير التنفيذي للمشروع والكابتن احمد الشاذلي المدير الفني للمشروع في الاسكندرية، وادار المؤتمر الاعلامي عبدالقادر ابراهيم وشارك فيه مديرو ٥٠ مركز شباب يمثلون المناطق الجغرافية الإسكندرية حيث تم عرض الفكرة والهدف الذي تسعى الوزارة لتحقيقه من خلال المشروع وتم عرض فيلم فيديو عن اختبارات القاهرة.

وابدى الحاضرون سعادتهم بتنفيذ المشروع في الإسكندرية مؤكدين على وجود عشرات المواهب التي تستحق الفرصة لإبراز قدراتها فرصة جديدة للالتحاق بفريق أحلام «ستارز اوف ايجبت».

يذكر أن المشروع القومي لاكتشاف الموهوبين كرويا تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وتحت إشراف نخبة من أفضل المدربين المصريين والأجانب.

والاستمارات متاحة في جميع مراكز شباب الاسكندريه، ويمكن متابعة تفاصيل المشروع عبر هذا الرابط.

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