شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات تنسيق 2020.. الكليات والمعاهد الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية المرحلة الثالثة 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يرى الكثير من الطلاب الخريجين من الثانوية العامة والمقبلين على المرحلة الجامعية أن نتائج العام الماضى 2019 هي مؤشرًا تقريبًا لدرجات القبول في الكليات والمعاهد ضمن تنسيق 2020، ونعرض الأماكن الشاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة في الشعبة الأدبية لعام 2019 في الكليات والمعاهد العليا والمتوسطة. الأماكن الشاغرة ضمن المرحلة الثالثة للشعبة الأدبية 2019 : طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقارة الهرم معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية- شعبة التجارة الخارجية تربية نوعية موسيقية أسوان العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية الفني للفنادق قنا المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (الدراسة بالاسماعيلية) معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات (الدراسة بالإسماعيلية) معهد أكتوبر العالي للاقتصاد المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج تربية نوعية موسيقية المنوفية تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية تربية نوعية موسيقية دمياط تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت تربية نوعية فنية مطروح تربية نوعية فنية دمياط تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي الفني التجارى ببور سعيد معهد الجيزة العالي للعلوم الادارية بطموه الفني التجارى بالعريش المتوسط للخدمه الاجتماعية بجاردن سيتى طالبات تربية نوعية موسيقية بور سعيد تربية نوعية موسيقية بنها تربية رياضية بنين العريش المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة- الشرقية تربية نوعية موسيقية المنصورة معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية- ش ادارة اعمال المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ تربية رياضية بنات العريش ش.مطاعم فني سياحة إسكندرية المعهد العالى للعلوم الإدارية بجناكليس – البحيرة الفني التجارى بأسيوط المعهد العالى للعلوم الإدارية بالمنزلة العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة تربية رياضية بنات أسوان المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة إدارة الأعمال معهد الوادى العالي للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلى بالتجمع الأول (شعبة نظم) الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم الفراعنة العالي إدارة أعمال تربية رياضية بنات الوادي الجديد المعهد العالى للعلوم الإدارية ببنى سويف المصري العالي سياحة وفنادق بمصر الجديدة الفني التجارى بدمياط معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة (إدارة- محاسبة- تجارة خارجية) المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم تربية نوعية موسيقية عين شمس معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (الدراسة للعام الدراسى 2019-2020 بالمقر البديل بالاسماعيلية) تربية رياضية بنات بور سعيد الفني التجارى بأسوان العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (إدارة أعمال- محاسبة) القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الأول سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية معهد العجمي العالى للعلوم الإدارية العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية تربية نوعية فنية أسوان العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال تربية رياضية بنين مطروح الفني التجارى بقويسنا القاهرة العالي لغات وترجمة مقطم لنظم المعلومات الإدارية العالي خدمة اجتماعية أسوان تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر الفني للفنادق بور سعيد العالي الفندقى بالأقصر إيجوث العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر العالي سياحة وفنادق الغردقة تربية رياضية بنين 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