شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات تنسيق 2020.. الكليات والمعاهد الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية المرحلة الثالثة 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يَعتبر الكثير من الطلاب المتخرجين من الثانوية العامة وعلى أبواب مرحلة الدراسة الجامعية أن نتائج العام الماضى 2019 تعطي مؤشرًا تقريبيًا لدرجات القبول في الكليات والمعاهد هذا العام ضمن تنسيق 2020. الأماكن الشاغرة ضمن المرحلة الثالثة للشعبة العلمية 2019 : المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة الفني التجاري ببور سعيد العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالإسكندرية الفني التجارى بالروضه معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية تجارة دمياط العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش ك.ت. فني صناعى اسوان العالي خدمه اجتماعيه المنصوره تربية نوعية موسيقية بور سعيد الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية الفني للفنادق الاسكندريه تربية رياضية بنات جنوب الوادي المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة آداب انتساب موجه طنطا معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات المتوسط 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