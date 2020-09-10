شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «6 أكتوبر» يدعو الصندوق الاجتماعي لاختيار شركات معرض المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أرسل جهاز مدينة 6 أكتوبر خطابا إلى جهاز تنمية المشروعات «الصندوق الاجتماعي» لاختيار أفضل الشركات للمشاركة في المعرض السنوي الذي يقيمه بمناسبة احتفالات أعياد أكتوبر وافتتاح المدارس في الفترة من 1 إلى 6 اكتوبر المقبل. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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