شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مشروعات الخدمة الوطنية» يتفقد العمل في مستشفى بورسعيد الجامعي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور ايمن محمد ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، اللواء طه بدوى، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والعميد ممدوح الزوام، مدير مشروعات بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، في حضور الدكتورة مها عبدالرحمن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد صبري، عميد كلية الطب البشرى ووكلاء كلية الطب البشرى.

وتفقدوا ما وصلت إليه الأعمال الجارية بمشروع مستشفي جامعة بورسعيد، واستمعوا لعرض عن تطور مراحل بناء المستشفى وما وصلت اليه حتى الأن، والتي تعتبر من اكبر المشروعات التي ينفذها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بمنطقة القناة والذى سيخدم منطقة القناة والمناطق الجديدة بشرق بورسعيد وستكون منارة طبية كبيرة.

وأعرب اللواء طه بدوى عن سعادته وتقديره لإدارة جامعة بورسعيد وقيادتها والمتمثلة في الدكتور يمن محمد إبراهيم رئيس الجامعة وفريق العمل بكلية الطب لجهودهم لمتابعة أعمال المستشفى الجامعي وما وصلت اليه من أعمال والذى سيحدث نقلة طبية نوعية كبيرة بإقليم القناة بشكل عام ولأبناء بورسعيد وطلاب كلية طب جامعة بورسعيد في دراستهم العملية وتدريبهم بشكل خاص.