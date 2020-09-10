«الصحة» تتفقد كلية الصيدلة بفرع الأكاديمية العربية في العلمين الجديدة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام وفد من وزارة الصحة، الاربعاء، بزيارة مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينه العلمين الجديدة.
تأتي الزيارة لبحث سبل التعاون مع الاكاديمية واقامة معامل لتحاليل وتطوير الأدوية داخل مبني كلية الصيدلة بالعلمين الجديدة.
كان في استقبال الوفد الدكتوره إيڤان سعد، عميد كلية الصيدلة، ولجنه مختصة من الاكاديمية لمناقشه سبل التعاون والاستماع إلى الاشتراطات والمواصفات التي تحددها الوزارة لتنفيذ هذا المشروع المهم الذي يعد الاول من نوعه والمقرر ان يقام بداخل كليه الصيدلة بفرع الاكاديمية بالعلمين الجديدة.
وحرص وفد وزارة الصحة على لقاء الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الذي أكد حرصه على التعاون مع الوزارة واهتمامه بتنفيذ مثل هذا المشروع الذي يعد أيضًا إحياء لمدينة العلمين الجديدة.
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