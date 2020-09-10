شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للانتخابات»: إعلان نتيجة جولة إعادة «الشيوخ» الأربعاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه سيتم إعلان نتيجة جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ الأربعاء المقبل الموافق 16 سبتمبر.

وأشاد «لاشين» في تصريحات، مساء الأربعاء، بالمشاركة الفعالة من الناخبين في جولة الإعادة، مؤكدًا أنهم كانوا على قدر من المسؤولية لاستكمال البناء الديمقراطي.

وأضاف «لاشين» أن غرفة العمليات بالهيئة تابعت سير العملية الانتخابية في الـ14 لجنة فرعية التي جرت فيها جولة الإعادة، مؤكدًا أن اليومين الأول والثاني لم يشهدا أية مخالفات تعوق سير الانتخابات.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن اللجان الفرعية ستقوم بأعمال حصر أعداد الأصوات بحضور مندوبي المرشحين، وإرسالها إلى اللجان العامة تمهيدًا لإعلان النتيجة رسميًا الأربعاء المقبل.