شكرا لقرائتكم خبر عن مختار جمعة يؤكد دعم وزارة الأوقاف لكل ما يعزز القيم الوطنية والإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أهمية مؤتمر رابطة الجامعات الإسلامية الذى تنظمه الرابطة بمشاركة رابطة العالم الإسلامي ووزارة الأوقاف المصرية وجامعة الإسكندرية والمجلس العالمى للمجتمعات المسلمة حول دور الجامعات في ترسيخ القيم، والذي يعقد يوم الأحد القادم بجامعة الإسكندرية .

وقال جمعة في بيان له اليوم، إن المؤتمر يعد خطوة على الطريق الصحيح لبناء الشخصية، وأن وزارة الأوقاف داعم كبير لكل ما يعزز القيم الوطنية والإنسانية، فالقيم أحد أهم ركائز بناء الحضارات، والحضارة التي لا تعنى بالقيم مآلها إلى الزوال والاندثار، بل إنها تحمل عوامل سقوطها في أصل بنائها وأسس قيامها.

Advertisements

وتعقد رابطة الجامعات الإسلامية مؤتمرا دوليا افتراضيا تحت عنوان (دور الجامعات في خدمة المجتمع وترسيخ القيم) الأحد 13 سبتمبر الجارى، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي، ووزارة الأوقاف المصرية، وجامعة الإسكندرية، وجامعة الأزهر، مكتبة الإسكندرية، والمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة بمشاركة عالمية موسعة من الوزراء ورؤساء الجامعات وكبار علماء الأمة والمتخصصين، ويعقد المؤتمر عبر تقنية برنامج Zoom .

وقال الدكتور أسامة العبد الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، إن المؤتمر يعقد برعاية الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس رابطة الجامعات الإسلامية، وبمشاركة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، و الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور عبد الناصر أبو البصل وزير الأوقاف والمقدسات الدينية الأردني السابق، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد بشاري الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، إضافة إلى عدد كبير من رؤساء الجامعات بداخل مصر وخارجها.

وأشار العبد إلى أن المؤتمر يستهدف إبراز الدور المأمول للجامعات في خدمة المجتمعات العربية والإسلامية في شتى مجالات الحياة بعد أزمة كورونا، وتعزيز دور الجامعات في بناء منظومة القيم في المجتمعات وترسيخها من خلال البرامج والأنشطة...إلخ، وإبراز القيم الدافعة للتقدم في الفكر الإسلامي وسبل تمكين الجامعات من تطبيقها في واقع الحياة.