اليوم.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بقضية "تنظيم داعش الصعيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تصدر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار معتز خفاجى، الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم سبق الحكم عليه غيابيا مع آخرين بتشكيل خلية إرهابية والانضمام لها، تتبع تنظيم "داعش"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم داعش الصعيد".

تُعقد الجلسة بعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار.

وكان النائب العام قد أحال المتهمين بينهم سيدتان إلى محكمة الجنايات بتهمة تمويل العمليات الإرهابية للتنظيم وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.