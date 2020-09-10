المرور: تعيين خدمات بمحيط أعمال تطوير محور صلاح سالم لمدة يومين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

قال مصدر أمني بالإدارة العامة لمرور القاهرة، إن الإدارة تُشرف على أعمال تغيير الأرضية "الأيبوكسية" لكوبري الطيران القديم بطريق صلاح سالم للقادم من مناطق العباسية اتجاه المطار عن طريق غلق نصف الاتجاه مع الاستبقاء على حركة المرور لمدة يومين الخميس والجمعة الموافقين 10 و11 / 9 /2020م.

وأكد المصدر، أن تنفيذ الأعمال يبدأ من الساعة 12:05 صباح باكر الخميس الموافق 10/9/2020م وحتى الساعة الـ 6 صباح يوم السبت الموافق 12/9/2020م عن طريق نصف الاتجاه، مع فتح كامل الطريق أمام حركة المرور في تمام الساعة الـ 6 صباح يوم السبت، وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع لوضع المساعدات الفنية والإضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.

وأضاف المصدر أن الإدارة العامة لمرور القاهرة ستكثف الخدمات المرورية اللازمة، وتضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتيسير الحركة المرورية.