نشرة الحوادث المسائية.. الأموال العامة تحقق في فقد كأس أفريقيا وضبط والد طفلة السيارة النقل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-بعد القبض على والد طفلة "السيارة النقل": "كنت بعلمها القيادة"

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على والد فتاة قيادة السيارة أعلى الطرق السريعة

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-التحريات تكشف تفاصيل إلقاء سيدة الماء الساخن على زوجها

تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإلكترونية تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام زوجته بالتعدي عليه بالضرب وتعذيبه بسكب الماء الساخن على جسده وإحداث إصابته بحروق متفرقه، والاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية، وطرده وزوجه نجله المتوفي وأنجالها من مسكنهم.

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-شركاؤه تخلصوا من جثته.. الأمن يكشف لغز العثور على جثة مسن بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، ملابسات واقعة العثور على جثة مواطن أسفل كوبرى الثروة السمكية، إذ تبين أنه كان ينقب عن الآثار، فانهالت عليه الأتربة ما أدى لوفاته، واستخرج شركاؤه جثته وتخلصوا منها خشية افتضاح أمرهم.

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-عاطين قاما بتخديرها.. الأمن يكشف ملابسات مقتل سيدة في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة مسنة، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين، تم ضبطهما.

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-بالصور.. انهيار عقارين في شربين بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص اليوم الاربعاء، في انهيار عقارين بمنطقة أرض غيث بجوار أحد المصانع بمدينة شربين في الدقهلية، بسبب تصدع أحد المنزلين.

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-"ضبطهما في السيارة".. إصابة شاب في مشاجرة مع زوجته وعشيقها بالسويس

أصيب شاب في السويس بجروح قطعية، بأماكن متفرقة من جسده في مشاجرة مع عشيق زوجته بأحد الشوارع، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى الأميري لتلقي العلاج.

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-الأموال العامة تُحقق في واقعة فقد كأس أفريقيا

تباشر نيابة الأموال العامة التحقيقات في واقعة فقد الاتحاد المصري لكرة القدم كأس بطولة الأمم الأفريقية لعام ٢٠١٠ من مقتنياته.

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-تحقيقات "مُدرب الإسكواش" والفتيات الثلاث: ضرب إحداهن وكممها

كشفت تحقيقات النيابة العامة، في واقعة اتهام مدرب إسكواش بنادي شهير بهتك عرض 3 فتيات، أنه تعدى على إحداهن بالضرب وكمم فاها حتى لا تقاومه أثناء الاعتداء عليها.

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-النائب العام يحيل واقعة فقد كأس الأمم الأفريقية للأموال العامة العليا

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالة واقعة فقد الاتحاد المصري لكرة القدم كأس بطولة الأمم الأفريقية لعام ٢٠١٠ من مقتنياته إلى "نيابة الأموال العامة العليا" للتحقيق فيها.

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-عبر "فيس بوك".. سقوط شبكة تروج لأعمال منافية للآداب في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، للترويج للأعمال المنافية للآداب، بالقاهرة.

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