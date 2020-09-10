الجيزة: رفع 20 طن مخلفات بمركز الواحات البحرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، رفع فرق النظافة والتجميل بمركز الواحات بمحافظة الجيزة 20 طن مخلفات خلف مدينة الباويطي خلف العمائر، أمام مدرسة السلام الابتدائية.

وقالت المحافظة، في بيان، اليوم، إن ذلك جاء بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وبمتابعة رئيس مركز الواحات البحرية باستمرار حملات النظافة.

وأشارت إلى أنه تم الدفع بالمكنسة الآلية بالطريق الرئيسي بطول ٢ كم تقريبا لرفع الأتربة، كما قامت فرق الإنارة بتركيب وتغيير ١٠ كشافات ليد وصيانة ٢٠ عمود إنارة بمنطقة طريق بئر المطار وشارع محمد فريد بالباويطي، وشارع مصطفى المنياوي.