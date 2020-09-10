محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي: شن قطاع أرض اللواء بمحافظة الجيزة، حملة لإزالة الإشغالات وتعديات الطريق ورفع إشغالات المقاهي المخالفة لقرارات عدم تقديم الشيشة للمواطنين، حيث تم غلق وتشميع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وقالت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة عبر "فيسبوك"، إن ذلك يأتي بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة. وواجهت الحملة أيضاً، التعديات على حرم الطريق من المعارض والمنشآت بنطاق حي العجوزة تحت إشراف رئيس الحي.​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيزة: حملة لمواجهة المنشآت والمحال المتعدية على الطريق بالعجوزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.