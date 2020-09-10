رانيا اللبودي تفوز بجائزة خيري شلبي للرواية في دورتها الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أقيم حفل توزيع الدورة الأولى لجائزة خيري شلبي للرواية، مساء اليوم، في دار بتانة للنشر والتوزيع.

وسلم الكاتب زين العابدين خيري شلبي، الجائزة لأول فائزة في تاريخ المسابقة، وهي الكاتبة الشابة رانيا اللبودي عن روايتها "الساعة بعد الصفر".

وأعربت رانيا عن سعادتها بحصولها على هذه الجائزة، مؤكدة أن الرواية الفائزة هي العمل الأول لها.

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وقالت رانيا خلال تسلمها الجائزة: لم أتوقع الفوز بهذه الجائزة، ولكنها أصبحت بمثابة نقطة انطلاق لرحلتي في عالم الإبداع.

يشار إلى أن لجنة تحكيم الجائزة ضمت كل من الروائيين الكبار محمود الورداني وإبراهيم عبدالمجيد وطارق إمام، وتم اختيار الفائز من بين ثلاثة أعمال روائية وصلت في وقت سابق إلى القائمة القصيرة وهي مناهل لندى أحمد علي (الإسماعيلية)، وجموح مبكر لعبدالله أسامة (الدقهلية)، والساعة بعد الصفر لرانيا اللبودي (البحيرة).

جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول أطلقتها أسرة الأديب الراحل بداية 2020، ومن المقرر افتتاح كل دورة في 31 من يناير تزامنا مع ذكرى ميلاد خيري شلبي وإعلان الفائز في 9 سبتمبر تزامنا مع ذكرى رحيله.