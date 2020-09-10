مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. إحالة بلاغ شائعة وفاة الفنان محمود ياسين للنيابة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365".. إحالة بلاغ شائعة وفاة الفنان محمود ياسين للنيابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار في السطور التالية.

النائب العام يحيل بلاغ شائعة وفاة الفنان محمود ياسين للنيابة

أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي، البلاغ المقدم من شعبان سعيد المحامي بالنقض وكيلا عن نقابة المهن التمثيلية حول شائعة وفاة الفنان محمود ياسين لنيابة وسط القاهرة الكلية للتحقيق.

يذكر أن شعبان سعيد المحامي بالنقض، قد تقدم وكيلا عن الفنان أشرف ذكي نقيب الممثلين، ببلاغ للنائب العام ضد، مجهول، لتسببه في إذاعة شائعة وفاة الفنان محمود ياسين.

الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة فيديو ضرب سيدة لزوجها وتعذيبه

تداول نشطاء المواقع الإلكترونية فيديو يتضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام زوجته بالتعدي عليه بالضرب وتعذيبه بسكب الماء الساخن على جسده وإحداث إصابته بحروق متفرقه، والاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية، وطرده وزوجه نجله المتوفى وأنجالها من مسكنهم

الأحد.. قاضي تنفيذ الجيزة يحسم عرض شركة سيراميكا كليوباترا بالبيع بالمزاد العلني

تتوالى الأحداث سريعا في قضية عمال سيراميكا كليوباترا بالسويس بعد حصولهم على حكم تاريخي صادر من محكمة استئناف القاهرة دائرة الجيزة بإعادتهم إلي عملهم مع إلزام رجل الاعمال محمد أبو العينين بصفته رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سيراميكا كليوباترا بالتعويضات المالية للعمال.

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حبس شقيقين لقتلهما سباك لخلافات على ملكية محل بأوسيم

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس شقيقين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات لقتلهما سباك بطلق ناري بأوسيم.

وتبين من التحقيقات، أن المتهمين كانا على خلاف مع المجني عليه لملكية محل خاصته، ففي يوم الواقعة نشبت مشاجرة دفعت المتهمين لقتله بطلق ناري.

الأمن يضبط والدها.. حقيقة فيديو طفلة تقود تريلا

أوضح مصدر أمنى حقيقة الفيديو المتداول للفتاة التي تقوم بقيادة سيارة نقل، مشيرا إلى أن الفيديو المتداول للفتاة التي تقوم بقيادة سيارة تم تسجيله وبثه عام 2017، على الصفحة الخاصة بوالد الفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم تحديده وضبطه.

مصرع طالب دهسًا أسفل عجلات القطار في البدرشين

لقى طالب مصرعه دهسا أسفل عجلات القطار بمدينة البدرشين جنوب محافظة الجيزة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

