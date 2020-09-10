شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 1.7 طن ملح غير صالح للاستهلاك الآدمي في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت حملة مجلس مدينة مطوبس بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، ومديرية التموين، من ضبط 1735 كيلو ملح غير صالح للاستهلاك الأدمي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بشن حملات على الأسواق، وضبط السلع الغذائية الغير صالحة، وتحرير محاضر للمخالفين من التجار.

شارك في الحملة إيمان البحراوي، نائب رئيس مدينة مطوبس، ومحمد أبوزلاط، رئيس الوحدة المحلية لقرية منية المرشد، والدكتور هنداوى حسام الدين، رئيس قسم التفتيش على اللحوم والمجازر، وأسامه لبيب، مفتش تموين مطوبس.

وتم تحرير محضر لضبط 1735 كيلو ملح غير صالح للاستهلاك الأدمي، وتم التحفظ على الكمية تحت تصرف النيابة.