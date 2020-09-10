شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وشبورة.. «الأرصاد» تعلن توقعات طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة.

ويتوقع الخبراء الخميس والسبت طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على كلاً من جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهاراً.

أما طقس الجمعة فهو معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على القاهرة والوجه البحرى شديد الحرارة على كلاً من شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهاراً.

وتشهد البلاد سقوط أمطار الأيام الثلاث واليوم الخميس هناك أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء وأيضاً على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية بنسبة ( 30 % ).

والجمعة أمطار خفيفة على السواحل الشمالية بنسبة ( 30 % )، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء وأيضاً على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد.

والسبت أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية.

وتشهد البلاد على مدى الثلاث أيام شبورة مائية صباحاً على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الخميس فتكون القاهرة «35– 24»، الإسكندرية «31 – 26»، قنا «40- 27»، الأقصر «40– 28»، أسوان «41 – 30».

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى اليوم الخميس ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 84 – 45 )، السواحل الشمالية ( 89 – 55 )، شمال الصعيد ( 65 – 25 )، وجنوب الصعيد ( 30 – 15 ).

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أما غداً الجمعة فتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى: القاهرة الكبرى «36 – 24»، الوجه البحرى «36 – 24»، السواحل الشمالية الغربية «31 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «33– 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «36- 28»، شمال الصعيد «38 – 24»، جنوب الصعيد «42 – 29» درجة مئوية.

ونسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ): القاهرة الكبرى «75 – 35»، الوجه البحرى «80 – 40»، السواحل الشمالية الغربية «82 – 50»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «85– 50»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «75- 35»، شمال الصعيد «50 – 20»، جنوب الصعيد «25 – 13».

أما السبت فتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى «35 – 24»، الوجه البحرى «35 – 24»، السواحل الشمالية الغربية «30 – 24»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «32 – 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «37 – 28»، شمال الصعيد «37 – 24»، جنوب الصعيد «42 – 28» درجة مئوية.

وتكون نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ): القاهرة الكبرى «75 – 35»، الوجه البحرى «80 – 40»، السواحل الشمالية الغربية «82 – 50»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «85– 50»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «75- 35»، شمال الصعيد «50 – 20»، جنوب الصعيد «25 – 13».