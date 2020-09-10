شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تموين الإسكندرية» يبحث التعاون مع مدير إدارة شرطة التموين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، في اجتماع مغلق مع العميد سامح رفعت، مدير إدارة شرطة التموين بالإسكندرية، الأربعاء، عقب احتفالية افتتاح مركز خدمة المواطنين محرم بك لبحث اهم الملفات المشتركة في مجال التموين.

وقال وكيل الوزارة في بيان، الأربعاء، إنه تم خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك بين مديرية التموين والتجارة الداخلية وإدارة شرطة التموين ودراسة أهم الملفات التي سيتم العمل عليها لأحكام الرقابة على الأسواق والأنشطة التموينية لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وعقب الاجتماع وجه العميد سامح رفعت، مدير إدارة شرطة التموين، الشكر لوكيل الوزارة لتلبية الدعوة بالحضور بمقر الإدارة، معربا عن سعادته بالتعاون المشترك بين الإدارة والمديرية خلال تلك الفترة الاخيرة وحرصه على تقديم الدعم اللازم للمديرية خلال العمل على العديد من الملفات الحيوية التي جرى الاتفاق عليها خلال الاجتماع.