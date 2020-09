شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجالس الطبيبة المتخصصة تعقد أولى اجتماعاتها مع مديري المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

عقدت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، اجتماع الأربعاء، لمديري المستشفيات المتعددة التخصص، وبدأ الاجتماع بعرض تقديمي بعنوان: «you can`t manage what you can`t measure».

ناقش العرض أهمية المعلومات في علم الإدارة، وقالت إن رؤية الأمانة هي أن تعمل كقطاع صحي مؤثر عربياً وأفريقياً يسعى لتحقيق الجودة في تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية بمختلف المستشفيات والمراكز الطبية في كافة أنحاء الجمهورية.

وأضافت أن من أهم أهداف الأمانة هي تجهيز المستشفيات لاعتمادها وذلك من خلال دعم القوى البشرية وتدريبها والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري وتطبيق أهم محاور التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وأن أمانة المراكز الطبية المتخصصة تسعى لربط (26) مستشفى متعددة التخصص مما يساعد في رفع كفاءة المستشفيات وتوفير العمالة وتحسين الخدمة ،كما تم عرض مؤشرات عن القوة الاستيعابية للمستشفيات ومعدلات الأداء في 2018-2019 ومقارنتها ب معدلات الأداء في 2019-2020.

وصرحت رئيس الأمانة أنه فيما يتعلق بموضوع قوائم الانتظار فقد تم إنجاز 87.4% من إجمالي الحالات بمستشفيات ومراكز الأمانة وأكدت أنه ما زالت مستشفيات الأمانة تقدم خدمات الفحص والعلاج لمرضى فيروس كورونا بالمستشفيات مع استمرار تقديم خدمات العزل بمستشفيات (15 مايو-العجوزة- طوارئ أبوخليفة بالاسماعيلية).

وتضمن العرض التقديمي ما تم إنجاه في البرامج والمبادرات الرئاسية كمبادرة 100 مليون صحة والتي من خلالها تم فحص نصف مليون مواطن بـ (12) مستشفى ومركز تابع للأمانة ومبادرة صحة المرأة التي استقبلت حوالي (118000) حالة وتم تقديم خدمات الفحص والعلاج للحالات المصابة بمراكز الأورام التابعة للأمانة، كما تم مناقشة إجراءات التعامل مع هيئة الشراء الموحد وكيفية انهاء إجراءاتها بالشكل المطلوب.

وأكدت ضرورة وسرعة الرد على منظومة الشكاوى الحكومية حيث وصلت نسبة انجاز شكاوى الأمانة إلى 89 % وطالبت المستشفيات بسرعة وانجاز إجراءات حل الشكاوى للرد على منظومة مجلس الوزراء.

وأشارت رئيس الأمانة إلى أن في خطط العمل القادمة سيتم تفعيل كثير من الموضوعات كالتدريب والتعليم الطبي المستمر ودعم القوى البشرية وإعداد خطط للمرور على المستشفيات والذي يهدف إلى تقديم كافة سبل الدعم للمستشفيات ومديريها والعاملين من أجل تقديم خدمة صحية أفضل.

يذكر أن هذا الاجتماع يعتبر الأول منذ تولي الدكتورة مها ابراهيم رئاسة أمانة المراكز الطبية المتخصصة.