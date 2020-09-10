شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يعلن عن جائزة الأفضل لأصحاب الحرف اليدوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن جائزة الأفضل للجمعيات الأهلية العاملة في مشروعات الحرف اليدوية، التى ستلقى الضوء على إنجازات بعض هذه المشروعات التي حققت نجاحا في مجال الحرف اليدوية والمحافظة على التراث.

وتهدف الجائزة إلى إبراز دور التمويل في نجاحها وتحقيق طفرات واضحة والتميز الذي حققته للمحافظة على التراث.

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