شكرا لقرائتكم خبر عن خبير فى الحركات الإسلامية يكشف أزمات الجماعة الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ماهر فرغلى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية هي جماعة مأزومة وتمر الأن بأزمة قوية، منذ أن خرج الشعب المصرى ضدها فى 30 يونيو، والبيان الذى صدر فى 3-7، مؤكدًا أن محاولات الجماعة لإسقاط الدولة المصرية عن عدة طرق، ومنها إغراق الاقتصاد المصرى، والبحث عن جماعات مسلحة لإثارة المشكلات على أرض مصر، وكذلك إثارة البلبلة، لكن بعد مرور سنوات أثبتت الأحداث فشل الجماعة وقيادتها

وأكد الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، على برنامج مساءDMC، والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان على فضائيةDMC، على أن هناك العديد من التحديات التى تواجه الجماعة فى الآونة الأخيرة، وأول التحديات التى تواجهه الجماعة هو تحدى لم شمل، والذى إنقسم إلى 3 محاور، وهم محور الشباب، ومحور القرضاويين، و محور الجماعات المسلحة، وهناك صراع كبير على القيادة وعلى من يخلف محمود عزت.

وأوضح ماهر فرغلى الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن الجماعة لها اساليبها على مواقع التواصل، ولها لجان إلكترونية، ولجان أخرى من خارج الدولة، وتعمل على التهوين من الإنجازات، وتهويل الأزمات، وتصدير الشائعات والكذب على الشعب المصرى.