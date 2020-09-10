شكرا لقرائتكم خبر عن مراهنات الكلاب فى مصربيشربوهم دم والمكسب بالالاف - فتحى شو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للبحث عن الغريب والعجيب ينطلق فتحى شو فى رحلة البحث عن كل جديد .

وفى حلقة جديدة من برنامج "فتحى شو"، يدخل المذيع فى مغامرة جديدة مع الكلاب الشرسة والتى تتخصص فى القتال مع بعضها ويكون الرهان بمن يقوم بفك الكلب من الحبل وتصل قيمة الرهان بالالاف .

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لم تخل الحلقة من بعض المنوشات التى انتهت باصابة حارسها بقطع فى يده ، كما روى العديد من الرويات حول مغامرين حاولوا فك الكلب من مكانه لكنهم فشلوا فى ذلك.

فتحى شو برنامج اسبوعى يقدمه الزميل محمد فتحى.