شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبري: محمد رمضان خالف تعليمات الدولة لعدم إتباعه إجراءات الوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سمير صبري، المحامي بالنقض، إنه لم يظلم الفنان محمد رمضان حينما تقدم ضده ببلاغ للنائب العام بأنه خالف تعليمات الدولة بعدم اتباعه الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا له ولجموع المواطنين المخالطين به.

وأضاف "صبري"، خلال لقائه مع الإعلامية هند فرحات، في برنامج "يومين وبس"، المذاع على قناة "المحور"، أنه لا يعتبر أعمال الفنان محمد رمضان أعمالًا فنية على الإطلاق لأن الفن رسالة سامية وليست بلطجة، مشيرًا إلى أن أعمال الفنان تتحدث عنه وعن سلوكياته، لافتًا إلى أن محمد رمضان له أعمال لها نسبة مشاهدة وله جمهوره الذي يتبعه ولكني لا أعتبر أعمالة أعمال فنية.

وأوضح أنه يتحدث دائمًا في عمله وضد خصومه بصفته الشخصية وأي شىء يؤذي مشاعري أواجهها على الفوز مهما كان الشخص.