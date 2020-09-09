شكرا لقرائتكم خبر عن فرعية المهندسين بالإسكندرية تفتح أبوابها طوال أيام الأسبوع لإنهاء إجراءات «الاستشاريين» في ملف التصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية، الأربعاء، عن فتح أبوابها طوال ايام الاسبوع بدءا من السبت المقبل لاستقبال المهندسين الاستشاريين لإنهاء إجراءات التصالح وذلك تسهيلا على المهندسين الاستشاريين المقيدين بالنقابة.

وقال الدكتور هشام سعودى، نقيب المهندسين بالإسكندرية، إن النقابة تفتح أبوابها لاستقبال المهندسين الاستشاريين، في إطار دور النقابة لدعم الدولة في ملف التصالح.

وأضاف «سعودي» أن النقابة حريصة للغاية لمواكبة القرارات الصادرة بشان قانون التصالح قبل انتهاء المدة المحددة من مجلس الوزراء بتاريخ 30 سبتمبر الجاري وتخفيف العبء على المهندسين الاستشاريين.

بدوره قال المهندس السيد حسن رئيس لجنة ممارسة ومزاولة المهنة بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أن النقابة تستقبل المهندسين الاستشاريين لإنهاء ملفات وتقارير السلامة الإنشائية طوال ايام الاسبوع بما فيها العطلات الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثامنة مساءً، وذلك تيسيرًا على المهندسين لسرعة إنهاء ملفاتهم وتقاريرهم بصورة سريعة تواكب قرارات الدولة إنهاء كافة الإجراءات لقانون التصالح.

وذكر أن هذا الإجراء يأتي في إطار دور نقابة المهندسين الوطنى لدعم الدولة في ملف قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 وتسهيلا على المهندسين وخدمتهم في هذا الملف.

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