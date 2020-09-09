شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عامر: نسعى للتخلص من «الكاش» قريبا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إنه يسعى للتخلص من الكاش في القريب العاجل، مشيرًا إلى أن هناك حملة في وقت قريب للتوعية والتخلص من التعاملات النقدية واستبدالها بالإلكترونية.
وأضاف طارق عامر، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «دائمًا التغيير يكون فيه شكاوى وخوف وقلق، وهو أمر طبيعي، إلا أن هذا الأمر به تطوير وتحسن».
واستكمل حديثه، أن الجهاز المصرفي أصيب فيه أعداد كبيرة بفيروس كورونا المستجد، بسبب تعامله مع العملاء، فضلًا عن إمكانية نقل العملاء للعدوى فيما بينهم، وأن الدخول في النظام المالي يحسن المؤشرات، لا سيما أن الناتج القومي الحقيقي في مصر أكبر من ذلك.
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الوضع في مصر
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اصابات
100,041
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تعافي
79,008
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وفيات
5,541
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