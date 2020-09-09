شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: مهلة شهرين لاستكمال مستندات التصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، منح فترة سماح لمدة شهرين لاستكمال واستيفاء المستندات للمواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، في هذا الشأن.

وقال محافظ سوهاج: «نعمل على مراجعة قيم التصالح في مخالفات البناء على مستوى المحافظة، مراعاة للبعد الإجتماعي للمواطنين، وبما يضمن حق الدولة»، لافتا إلى أنه في حالة سداد المواطن للقيمة قبل التخفيض فإن ما تم سداده سيكون جزءا من قيمة التصالح، وأن استلام المواطن لنموذج 3 يعني إيقاف وتجميد إجراءات الهدم.

وناشد المحافظ المخالفين سرعة التوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية لدفع جدية التصالح قبل إنتهاء المدة المحددة، مؤكدا أن الدولة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية عقب انتهاء المهلة المحددة في 30 سبتمبر الجاري.