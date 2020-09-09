شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية وجهاز تعمير الساحل يوقعان بروتوكول تعاون للدعم الفني للمشروعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع كلا من الدكتورعصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، واللواء محمود أحمد نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير والمشرف على جهاز وصندوق بحوث ودراسات التعمير، اليوم الأربعاء، بروتوكول الدعم الفني للأعمال الإستشارية لمشروعات جهاز تعمير الساحل الشمالي، وذلك بهدف تقديم الدعم الفني والاستشارات والحلول الهندسية لتنفيذ الأعمال الإستشارية للمشروعات الهندسية لجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.

جامعة الإسكندرية وجهاز تعمير الساحل الشمالي توقعان برتوكول تعاون

وفي السياق أشار الكردي إلى أن البروتوكول يسمح بمشاركة الخبراء من كلية الهندسة من خلال المركز الهندسي الذي يتمتع بقدرات فنية وهندسية متخصصة والتي تتواكب مع أحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة في كافة المجالات الهندسية بما يحقق مستوى متميز من الأداء لجميع مشروعات جهاز تعمير الساحل الشمالي، بتقديم الاستشارات والحلول الهندسية والدعم الفني للجهاز لتحقيق متطلباته من خلال تنفيذ الأعمال الإستشارية للمشروعات الهندسية لجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، وذلك في إطار المتطلبات والإحتياجات التي تغطي الخطط والبرامج التنفيذية للجهاز والتي تتطلب التكامل الوظيفي والإحتراف المهني المتخصص في كافة المجالات الهندسية.

جامعة الإسكندرية وجهاز تعمير الساحل الشمالي توقعان برتوكول تعاون

ولفت الكردي إلى أن جامعة الإسكندرية تعد بيت الخبرة الدائم وإحدى القلاع العلمية للعديد من المشروعات الكبري التي تقام على أرض مصر حاليا، حيث قدمت الجامعة رؤيتها في جميع المشروعات التنموية بالإسكندرية وخارجها، فضلا عن كونها الاستشارى الدائم للعديد من مشروعات الساحل الشمالي ومطروح من خلال التعاون في تخطيط وتنفيذ مشروعات التطوير سواء على مستوى التنمية الشاملة أو التنمية الحضارية.