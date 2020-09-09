شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تُسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار سجلت محافظة القليوبية، الأربعاء، 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، بمدن ومراكز بنها وطوخ وقليوب. بينما سجلت 8 مدن ومراكز أخرى صفر إصابات بفيروس كورونا، هي الخانكة والعبور والقناطر الخيرية، وشرق وغرب شبرا وشبين القناطر وقها وكفر شكر ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 9300 حالة إصابة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القليوبية تُسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.