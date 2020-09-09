شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبري يكشف عن وصيته قبل وفاته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سمير صبري، المحامي بالنقض، إنه لا يخاف الموت لأنه سيحدث حتمًا ولا بد، مشيرًا إلى أنه عندما ولد مكتوب له رزقه وعمره وينتهي في التاريخ المحدد وينتهي بورقة وهى تصريح الدفن كما ولدنا وهى شهادة الميلاد، مضيفا: «لكل أجل كتاب».

وأضاف «صبري»، خلال لقائه مع الإعلامية هند فرحات، في برنامج «يومين وبس»، المذاع على قناة «المحور»، أنه قبل موته سيبيع سيارته ويسيل أمواله وسيبيع كل ممتلكاته لكي يجنب زوجته ووالدته وأولاده الاختلاف على أي مشاكل بعد موته، مشيرًا إلى أنه تعلم من الحياة أن هناك الكثير من المشاكل تحدث بعد موت الشخص مباشرة بسبب الميراث والثروة بين الأهل.

وتابع: «هذه أموالي وسأوزعها عليهم بالتساوي وسأعطي لكل ذي حقًا حقه ولكن ستكون بشكل منظم»، مشيرًا إلى أنه سيبدأ في توزيع الميراث الخاص به للأم ثم الزوجة ثم نجله ثم أحفاده ثم ابنته ثم أولادها، وبعدها لو تبقى شيئًا من ثروته سيتبرع بها لمستشفى علاج سرطان الأطفال.