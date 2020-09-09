شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يقرر تخفيض سعر المتر للتصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، تيسيرا علي المواطنين تخفيض سعر للمتر للتصالح في مخالفات البناء والسابق تقديره بمعرفة اللجان المختصة علي النحو التالي.
وشمل القرار تخفيض سعر المتر بنسبة ١٠% لمدينة بورفؤاد وحي الشرق، و٢٠% لأحياء الزهور والضواحي والعرب والمناخ والغرب، و٣٠% لحي الجنوب.
ووجه المحافظ نداء لأصحاب المخالفات التي يمكن التصالح فيها بسرعة التوجه إلي المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء خلال المدة المتبقية للشهر الجاري حتي لا يقعوا تحت طائلة المحاسبة القانونية والإزالة.
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