شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يبحث سبل دعم النشاط الإنتاجي لشركة جنوب أبوزنيمة للبترول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، المهندس إبراهيم الجوهري، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب أبوزنيمة للبترول، بمكتبه بالقاهرة ورافقه المهندس إيهاب جرجس، المدير العام والعضو المنتدب للشركة، واللواء عمرو الشربيني، مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، لبحث سبل دعم الشركة في نشاطها الإنتاجي للبترول وتذليل العقبات والمعوقات التي تواجه الشركة لاستمرار وزيادة معدلات إنتاجها.
وفي نهاية اللقاء، أشاد المهندس إبراهيم الجوهري واللواء عمرو الشربيني بجهود المحافظ الملحوظة في دعم النشاط البترولي بالمحافظة، ما يسهم في زيادة استثمارات ومشروعات البحث عن البترول وزيادة الإنتاج.
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