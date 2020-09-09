شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكيون مسلمون: سنشارك في الانتخابات الرئاسية لمواجهة «التعصب والعنصرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جلس عدد من الشباب الأمريكان المسلمين حول منضدة في مقهى يمني يحتسون الشاي ويدلون بآرائهم واحدا تلو الآخر حول السبب في ضرورة تأكيد حضورهم على نحو مؤثر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر المقبل، ومواجهة السياسيين بقوة بشأن قضايا مثل الهجرة والعدالة العرقية والسياسية الخارجية، حيث قال لهم آدم أبوصلاح إن المسلمين شعروا بكثير من التعصب والعنصرية وعدم التقدير لمساهماتهم كسائر المجتمعات .

وقالت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز»الأمريكية في تقريرها أمس إن السياسين من المسلمين في ولاية متشجين يتولون مناصب على جميع المستويات، من مجالس أدارات المدارس إلى مجلس النواب، بينما يوجد اليوم نحو 43.500 من سكان منطقة ديربورن البالغ عددها 95 ألف شخص، ينتمون إلى جذور عربية، كثير منهم من أصول لبنانية وعراقية ويمينة وفلسطينية، وفقا لمسح المجتمع الأمريكي التابع لمكتب الأحصاء الأمريكي لعام 2018، إلا أن تقديرات المسح تؤكد في الوقت الراهن أن ما لايقل عن 60% من سكان «ديربورن» يأتون من خلفية عربية .

المرشح الديمقراطى المحتمل للرئاسة الأمريكية جو بايدن - صورة أرشيفية

وبدأ المسلمون والأمريكان العرب في التوجه إلى منطقة ديترويت الأمريكية في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وذلك للعمل في مصانع السيارات المزدهرة والتي تضم مجمع «ريفير روج» الأسطوري التابع لهنري فورد .

،وعلى الرغم من أنه ليس كل الأمريكان العرب ليسوا مسلمين، إلا أن غالبيتهم مسلمون في هذه المدينة، بينما تعتبر «ديربورن» التابعة لولاية متشجين موقعا لأحد أكبر المساجد في أمريكا الشمالية، والتي تعود صلاة الجماعة فيه إلى مائة عام مضت .

وأضافت الصحيفة أن الولاية شهدت ميلاد «أمة الإسلام»، وهي إحدى الحركات السياسية والدينية التابعة للسود والتي أتي أسسها واليس فارد محمد عام 1930، لافتة إلى أنه وعلى نحو أوسع نطاقا، يشكل السود خمس مسلمي الولايات المتحدة وفقا لمركز بيو للأبحاث واستطلاع الرأي .

جولة انتخابية للمرشح الإنتخابي دونالد ترامب في أمريكا، 6 نوفمبر 2016. - صورة أرشيفية

من الشائع أن تسمع في«ديربورن» مجموعة من الأصدقاء يخلطون بين مفردات اللغتين العربية والإنجليزية أثناء سيرهم، وعندما تتوجه صوب شارع شايفر، سوف تمر بـ«المصري» للحلويات و«السعيدة» للبقالة والتوابل، والغدير قبل الوصول إلى مقهى «القهوة» التي يتجمع فيها العرب والمسلون لينقاشوا قضاياهم ومشكلاتهم السياسية والاجتماعية .

«وتعد متشجين موطنا لكثير من أخلاط المسلمين المتنوعين» حسب ندا الحانوتي، المدير التنفيذي لحركة إمجاج، التي قالت إن منظمة أمة الإسلام «تأسست في ديترويت وكانت ركيزة أساسية للإسلام الذي يعتنقه الأمريكان من أصل إفريقي، كما»يوجد لدينا جالية باكستانية ضخمة وأخرى هندية، وثالثة أمريكية من أصل عربي «

ونبهت الصحيفة إلى أنه في العقود التي شهدت الحرب الأهلية اللبنانية والثورة الإٍسلامية الإيرانية والثورات الأخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي قادت الآف من اللاجئين إلى الولايات المتحدة، في حين أن الحكمة التقليدية تؤكد أن الناخبين في «المناطق المغلقة» مثل «ديربورن» و«يست وود» بلوس أنجلوس يركزون في المقام الأول على القضايا التي تؤثر على أوطانهم .

واستدركت بأن ما يأتي في أولويات تفكير كثير من الناخبين هذا الخريف، ليس فقط قضايا المهاجرين المستعصية، والسياسة الخارجية بالشرق الأوسط، ولكن هناك هموما محلية ملحة تشمل تلوث الهواء ومعدل الربو، خاصة في في الحد الجنوبي الصناعي من «ديربورن»، والتي يوجد بها جالية يمنية كبيرة، إلى جانب تصاعد المخاوف بشأن الرعاية الصحية وسط تفشي جائحة «كوفيد-19» .

ونبهت إلى أن زعماء الجالية العربية الإسلامية يرجعون الارتفاع في المشاركة المدنية في انتخابات ترامب وخطابه المعادي للمسلمين وسياساته التقيدية للهجرة، ولكنهم يشيرون أيضا إلى تأثير عقود من تنظيم القاعدة الشعبية من خلال المنظمات الإسلامية، بينما نضجت الجالية نفسها .

وقالت الصحيفة :«على الرغم أن المسلمين، الذين يشكلون نحو 1% من سكان البلاد، وهي كتلة تصويتية صغيرة، إلا أن الخبراء يؤكدون أن أصواتهم، ونسبة مشاركتهم يمكن أن تلعب دورا في حسم نتيجة الانتخابات، حيث يؤكد النشطاء بأن دعم مسلمي متشجين لساندرز، ساعده في التقدم على هيلاري كلنتون عام 2016 في معركة الانتخابات التمهيدية الخاصة بالحزب الديمقراطي .

Advertisements

وقالت الأستاذ المشارك بقسم سياسة الشرق الأوسط بجامعة واشنطن، كارما دانا، إن المسلمين الأمريكان يقفون حتما في مفترق طرق، وهي نقطة حاسمة حيث يقفون في الولايات المتحدة، فهم يلعبون الدور الأهم الذي لعبوه في 2020 .

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك مرشحين ديمقراطيين لانتخابات الرئاسة قاموا بزيارة للمساجد على مدار العامين الماضيين أو تحدثوا للمجموعات مسلمة، غير أن ساندرز ذهب إلى مدى أبعدعندما عين ناشطا بارزا أمريكيا مسلما من أصل فلسطيني كمدير لحملته .

كما قام«جو بايدن» بتعيين أحد كبار المستشارين للعلاقات مع المسلمين في حملته الانتخابية، وفقا لموقعه الالكتروني، والذي يستضيف صفحة مخصصة لبرنامج عمله للمجتمعات الإسلامية الأمريكية .

لكن المدير التنفيذي للمركز الإسلامي الأمريكي، قاسم على، حذر من أنه على الرغم من أن المرشحين الرئاسيين يعترفون الآن بتأثير الناخبين المسلمين «، إلا أنه لا يمكن أن تؤخذ»الكتلة التصويتية المسلمة «بشكل بديهي وعلى علاتها من خاصة من جانب الديمقراطيين .

وأضاف على البالغ من العمر 62 عاما، بينما يجلس في مكتبه بمسجد ديربورن، إن الناخبين المسلمين ليسوا كتلة واحدة مصمتة، وليس معنى أن الغالبية تميل للحزب الديمقراطي، أنه لا يوجد آخرون سوف يصوتون للصالح المرشح الجمهوري في السباق المحلي أو السباق الفيدرالي، «فنحن مجتمعا لا يمكن تجاهلنا مثلما كان في الماضي وذلك لأننا اكتسبنا الكثير فيما يتعلق بالمكانة في مختلف قطاعات الساحة السياسية .