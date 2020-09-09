شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: إزالة العقارات المستثناة من «التصالح» حتى لو كانت مأهولة بالسكان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن «الشقة» التي سيتم التصالح عليها بشكل نهائي، ستدخل مباشرة إلى «منظومة الرقم القومي»، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة هي بديل التسجيل في «الشهر العقاري».
وأضاف «سعد»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» الأربعاء، أن «الشقة» المخالفة التي لم تتقدم بطلب للتصالح قبل 30 سبتمبر الجاري، سيتم قطع المرافق عنها، لافتًا إلى أن دفع 25% من قيمة المخالفة كجدية للتصالح يوقف جميع إجراءات الهدم والأحكام القضائية المتعلقة بذلك.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حينما أكد أنه لا إزالات للعقارات المأهولة، كان يقصد تلك العقارات المخالفة التي ينطبق عليها قانون التصالح، ولكن هناك عقارات لا يمكن التصالح بشأنها، وهذه العقارات المستثناة من القانون التعامل الوحيد معها هو الإزالة حتى وإن كانت مأهولة بالسكان.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
100,041
-
تعافي
79,008
-
وفيات
5,541
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث الحكومة: إزالة العقارات المستثناة من «التصالح» حتى لو كانت مأهولة بالسكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.