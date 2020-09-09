شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البنك المركزي: الاقتصاد لا يدار بالذهاب إلى النيابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن البورصة المصرية، تحتاج لأوراق مالية جديدة، وطرح الشركات في البورصة يجعلها تخضع للرقابة والحساب، مشيرًا إلى أن الإفصاح والحساب هو الإصلاح.

وأضاف عامر، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن البنك المركزي المصري يسعى للتخلص من المدفوعات النقدية من خلال الشمول المالي، وتابع: «تحدثت مع وزير المالية كثيرًا من أجل زيادة الإعفاءات الضريبية، ولابد من تسهيل الاستثمار، خاصة وأنه يواجه مشاكل والحكومة تعمل على حلها».

واستكمل حديثه، أن ارتفاع الضرائب لا يساعد على جذب الاستثمار، ولابد من التنازل عن الغرامات الضريبية المجحفة في السوق لا سيما وأنه سينعش السوق، مضيفًا أن فكر الدولة ومؤسساتها هو حماية الأسواق وحماية الصناعة من الدائنين، وأسعار الغاز المبالغ فيها في السنوات الماضية أدى إلى تغثر عدد من الشركات.

وواصل حديثه، أن الرئيس السيسي قام باستدعائه للحديث مع الحكومة لحل مشكلات الصناعة، موضحا أن الاقتصاد لا يدار بالذهاب إلى النيابة، مضيفًا: «يعني لو عميل مدفعش مودهوش النيابة، ومفيش دولة في العالم بتعمل كده، وطبيعة أي عمل فيه مكسب وخسارة»، وتابع: «قررت إنك تقيم شخص وتمنحه قرض يبقى لابد وأن تقرضه وفي حالة إذا تعذر عن الدفع يبقى هارد لك».

واختتم حديثه، أنه لابد وأن تعود الثقة لقطاع الأعمال من أجل إعادة الأموال إلى السوق، خاصة وأنه تم إعفاء الشركات المتعثرة من 40 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن ما تردد عن تغيير مصر للعملة لا أساس له من الصحة، ولكن العملات الصغيرة من كثرة استهلاكها تتغير، لذلك نسعى أن تكون قدرتها على الاحتمال أطول، ولكن سنستخدم «البلومير» في الـ10 والـ20 جنيهًا، في السنة المقبلة وهي قريبة من العملة البلاستيكية بعض الشيء، موضحًا أن 28 بنكًا ستكون مقراتهم في العاصمة الإدارية الجديدة.

Advertisements