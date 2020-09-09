شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة جنوب الوادي يكشف أسباب تأخر بدء الدراسة بـ«ألسن الغردقة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن تأخر صدور القرار الوزارى ببدء الدراسة بكلية الألسن بفرع الجامعة بالغردقة مرجعه الأساسى الملاحظات التي وردت في تقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات لفحص استعدادات الكلية لاستقبال الطلاب.

وكشف رئيس جامعة جنوب الوادى أن أبرز الملاحظات التي وردت في تقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات والتى أدت لتأخر بدء الدراسة كانت عدم وصول التيار الكهربائي والمياه إلى المبني، وكذلك عدم الانتهاء من تقرير الحماية المدنية الخاص بالمبنى وكذلك عدم الانتهاء من توظيف العدد المطلوب من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم اللازم لبدء العملية التعليمية بالكلية، وكذلك تغيير مسمى الكلية من كلية اللغات والترجمة إلى كلية الألسن لأن مسمى اللغات والترجمة لايوجد ضمن مسميات الكليات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، وبالتالى اعتماد اللائحة الداخلية للكلية بواسطة لجنة القطاع وصدور القرار الوزارى باعتمادها.

وقدم «غرباوى» الشكر باسم جامعة جنوب الوادى، للدكتور خالد عبدالغفا،ر وزير التعليم العالى، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات على الدعم الكامل للجامعة في إجراءات إنشاء الكلية وتسيير اللجان المختلفة لفحص جاهزيتها قبل إعلان بدء الدراسة بها.