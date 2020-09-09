شكرا لقرائتكم خبر عن «فودة» يبحث مشاكل «جلوبال للطاقة» واستمرار نشاطها في شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بالقاهرة المهندس خالد أبوبكر، رئيس مجلس إدارة شركة جلوبال للطاقة، وفريق العمل لمناقشة المشاكل التي تواجه الشركة في تحصيل مستحقاتها المالية ومباشرة أعمالها بمنطقة نبق بمدينة شرم الشيخ.

وناقش اللقاء مشكلة عدم التزام الفنادق ومشروعات الإسكان السياحي بمنطقة نبق بسداد المستحقات المالية المتراكمة منذ فترة طويلة والتي بلغت حوالي 500 مليون جنيه.

وذكر ممثل الشركة أنها أعطت أكثر من فرصة للفنادق والقرى السياحية في الفترة السابقة لسداد أو إعادة جدولة مديونياتها دون إتخاذ قرار بقطع التيار الكهربائي.

ونظراً لحجم المبلغ وعدم الاستجابة، أفاد ممثل الشركة أن الشركة عزمت على إتخاذ كافة الاجراءات القانونية لتحصيل مستحقاتها المالية حتى تتمكن من سداد مستحقات وزارة الكهرباء.

وطالب المحافظ بأهمية التعاون بين شركة جلوبال وملاك الفنادق والقرى السياحية وذلك حرصاً من المحافظة على استمرار النشاط السياحي دون تأثر ودون الإخلال بسداد المستحقات المالية للدولة.

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