شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تنمية اقتصادية: توجيهات مدبولي بشأن التصالح في مخالفات البناء طمأن المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد المستشار مايكل نصيف خبير التنمية الاقتصادية، بالمؤتمر الصحفي الذي عقدة الدكتور مصطفى مدبولي بشأن مخالفات البناء، مؤكدا أن توجيهات رئيس الوزراء اثلجت قلب المواطنين بشكل كبير.

وأضاف نصيف، في تصريحات تليفزيونية، أن ردة فعل الحكومة واهتمامها وعقد مؤتمر صحفي لمناقشة موضوع التصالح في مخالفات البناء أمرا يعني أننا نعيش عصر الشفافية والتواصل الحقيقي بين الدولة والمواطنين، مستدركا أنه المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء طمأن المواطنين«.

وتابع المستشار مايكل نصيف خبير التنمية الاقتصادية، أن أزمة التصالح في مخالفات البناء يؤرق المواطنين المتصالحين لعدة أسباب ولعلى أولها قيمة التصالح، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء تعامل مع هذا الأمر بقرار ذكي وشجاع بتخفيض قيمة التصالح بنسبة وصلت لـ 40%.

وأكد المستشار مايكل نصيف خبير التنمية الاقتصادية، أن الدولة المصرية تستعيد هيبتها بقوة من خلال قانون التصالح والذي يعد انجاز حقيقي، مشيرا إلى أن تعليمات رئيس الوزراء بمنع هدم المنازل أمرا يستحق التقدير ويعني أن الدولة المصرية تضع أمام أعينها مصلحة المواطنين.

وفي السياق نفسه أشار إلى أن رئيس الوزراء يقوم بعمل توجيهات الرئيس لتخفيض قيمة التصالح الدي ينصب في مصلحة المواطن وذلك يدل على ان الرئيس حاسس نبض الشارع.

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