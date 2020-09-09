شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يقرر تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، تخفيض مبلغ التصالح المقرر للاستخدام السكني لجميع النجوع والعزب بقرى المحافظة على أن يكون سعر المتر 50 جنيها، وهو الحد الأدنى لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.

وقرر المحافظ المبلغ تخفيض المخصص للتصالح للاستخدام السكني للقرى الأم والقرى التابعة بنسبة 30% من الأسعار المعلنة بقرار المحافظ رقم 35 لسنة 2020 على أن يكون سعر المتر في الشوارع الـ«4» متر فأقل 50 جنيها.

وقرر المحافظ تخفيض المبلغ المخصص للتصالح للاستخدام السكني بمدن المحافظة بنسبة 20% من السعر المقرر بقرار المحافظ السابق الإشارة إليه، مع مراعاة أنه من سبق له التصالح سوف يتم التسوية على ضوء الأسعار المخفضة.

وطالبت محافظة الأقصر المواطنين بسرعة التقدم للتصالح على العقارات المخالفة في المواعيد المحددة، مع التأكيد أن آخر مهلة للتصالح هي 30 سبتمبر 2020 ولن يتم مد المهلة إلى فترات أخرى.