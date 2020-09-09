شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة لأطباء الامتياز بـ«طب بنها» حول كتابة التقارير المرضية والوفاة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مركز الإستشارات الطبية الشرعية بكلية الطب جامعة بنها، بالتعاون مع مستشفيات بنها الجامعية، الأربعاء، الورشة الثالثة لأطباء الامتياز دفعة (٢٠٢٠)، وذلك بقسم الطب الشرعى والسموم الاكلينيكية، تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، والدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب البشرى ببنها، والدكتور حسام أمين وكيل الكلية لشؤون المجتمع والبيئة.

وقالت الدكتورة نيرمين عدلى محمود، مشرف عام المركز، إن الورشة تضمنت محاضرة (كيفية كتابة التقرير الابتدائى وتقرير الجروح والاصابات) ألقاها الدكتور اسلام سامى، ومحاضرة حول (اخلاقيات المهنة والاخطاء الطبية) للدكتورة رباب فوزى، واخرى عن ( كيفية تشخيص الوفاة وكتابة تقرير الوفاة) للدكتورة هايدى فخر، إضافة إلى محاضرة عن (كيفية التعامل مع حالات طوارىء السموم) للدكتور عبدالمنعم جودة.

عقدت الورشة تحت إشراف الدكتور محمد الششتاوى، مدير المركز، والدكتور طارق العيسوى، مدير عام مستشفيات بنها، والدكتور عمرو الدخاخنى نائب مدير المستشفى، والدكتور محمد شاكر نائب مدير المستشفى.