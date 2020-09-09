شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء التصويت في إعادة انتخابات «الشيوخ» ببورسعيد وبدء الفرز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت ١٠٨ لجان فرعية في ٩٨ مركزا انتخابيا ببورسعيد أبوابها في التاسعة مساء الأربعاء، بعد انتهاء اليوم الثاني للتصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ علي المقعد الفردي لبورسعيد.

وبدأ رؤساء اللجان في حضور مندوبي المرشحين فرز أصوات الحاضرين وبطاقات التصويت المتبقية وإثبات الأعداد في محضر اللجنة.

وينتظر المستشار أمجد عبدالرحمن، رئيس محكمة بورسعيد الابتدائية ورئيس اللجنة العامة للانتخابات، لتلقي نتائج اللجان وتجميعها، تمهيدا لإرسال النتائج للهيئة الوطنية للانتخابات.

بدء فرز الأصوات في انتخابات «الشيوخ» في بورسعيد

بدء فرز الأصوات في انتخابات «الشيوخ» في بورسعيد

بدء فرز الأصوات في انتخابات «الشيوخ» في بورسعيد

بدء فرز الأصوات في انتخابات «الشيوخ» في بورسعيد

بدء فرز الأصوات في انتخابات «الشيوخ» في بورسعيد