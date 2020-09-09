شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة استرداد أراضى الدولة تؤكد استلامها 185 ألف طلب تقنين أوضاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد أيوب، المتحدث باسم اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، إن التعدى على أراضى الدولة يتمثل خطوة كبيرة، حيث إنه تم وضع اليد على أراضى الدولة منذ عشرات السنين، لافتا إلى أن الدولة لديها إرادة باسترداد الأراضى المعتدى عليها. وأشار، إلى أن اللجنة تقدم لها 185 ألف طلب تقنين، موضحا أن 48 ألف طلب تم فحصهم ومعاينتهم، وهناك 17 ألف طلب تم تسليم عقود تقنين بالفعل، وهناك 33 ألف طلب أخرين يتم الآن التسعير والمعاينات وخلال الفترة المقبلة سيتم تسليم العقود التى تتوافر عليها الشروط.

وأضاف، فى تصريحات لبرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن سيتم إزالة أي تعديات على أراضى الدولة إذا لم يكن المواطن جاد في تقنين الوضع، موضحا أنه سيتم التقنين لكل شخص لديه جدية في التصالح.

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ولفت، إلى أنه تم التخفيف على المواطن في هذا الملف، حيث أصبح من الممكن أن يدفع مقدم 10% فقط بدلا من 25%، كما أنه بدلا من أن يسدد المخالفات على 3 سنوات من الممكن أن يسددها على 5 سنوات، وإذا وجد المحافظ أن الحالة تستحق التأجيل يمكن أن المواطن يسدد على 7 سنوات.