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استشارى باطنة يكشف عن استخدام مصل للإنفلونزا للمرة الأولى فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصطفى محمدى، استشارى الباطنة والخبير فى الأمصال الموسمية، إن لقاح الإنفلونزا الموسمية آمن، ولم يصلنا حتى الآن عنه أي مضاعفات ليمتنع عنه أحد. وأضاف "محمدي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، عبر فضائية TeN، أن تطعيم لقاح الإنفلونزا الموسمية وجب استخدامه هذا العام بشكل مُلح، نظرا لانتشار ، ويجب أن يُعطى لكافة الفئات المستهدفة.

وأكد "محمدي" أن مصر بها لقاحان للإنفلونزا الموسمية، الأول ثلاثى، والثاني رباعي السلالات ويستخدم للمرة الأولى فى مصر، ومن ضمنهم لقاح فيه سلالة إتش وان إن وان.

وأشار المحمدى إلى أن لقاح الإنفلونزا متجدد ويتبع أحدث التغييرات التي طرأت على الفيروس الموسم الماضي، ومراكز منظمة الصحة العالمية تواكب تلك التغيرات.

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