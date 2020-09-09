شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": فلاحين مصر جيشها الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الفلاح المصري بـ"جيش مصر الأخضر"، وأضاف "القرش" في حوار مع برنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، عبر فضائية TeN، أن الفلاح المصري بمجهوده وحفاظه على التباعد الاجتماعي يؤكد حرصه على سلامة البلد، وأنه مصدر أمان وغذاء المواطن المصري.

وأشار "القرش" إلى أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها حريصة على توسعة رقعة الأرض الزراعية مع الحفاظ عليها بالطبع وعدم التعدي عليه، مضيفا: "الجميع يرى افتتاحات الرئيس لمحطات المياه والمشروعات التوسعية الضخمة لزيادة الانتاجية مع الحفاظ على الأرض الزراعية".

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وأوضح أن "الفلاح المصري أنجح وأذكى المزراعين في العالم، نحن نتكلم في توعية في طرق الري في العالم الحاضر، وما فعله يثبت ذلك".

وفي سياق منفصل، قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن اليوم يوافق عيد الفلاح، لافتا إلى أن الفلاحين يحتفلون بعيدهم وسط الحقول والزراعات بقلوب راضية ووجوه مبتسمة وايدي لا تكل ولا تمل من العمل والإنتاج.

واضاف أبو صدام، أن اليوم الأربعاء التاسع من سبتمبر 2020 يوافق الذكرى الـ 68 لأول عيد للفلاحين وهو اليوم الذي صدر فيه قانون الإصلاح الزراعي في 9/9/1952 بعد 45 يوما فقط من قيام ثورة 23 يوليو المجيدة، حيث وزعت الأراضي التي اخذت من الإقطاعيين على الفلاحين بمعدل 5 أفدنة لكل فلاح، وكان ذلك طبقا لمبادئ الثورة في اعادة توزيع ثروات البلاد واعترافا بدور الفلاحين في التميه الزراعية .