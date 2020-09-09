شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يعلق على رفع قضية من أحد الأساقفة على الزميلة سارة علام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجاب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على أحد أسئلة الحضور، حيث قال: "لماذا ترفع الكنيسة قضية على صحفية؟" في إشارة للأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة بعدما رفع قضية جنحة سب وقذف على الزميلة سارة علام الصحفية في الخليج 365، على إثر كتابها "أوراق القضية 508 مقتل الأنبا إبيفانيوس".

وقال البابا في إجابته: "الأسقف رفع قضية ضد صحفية أصدرت كتابا منذ سنة أو اثنين، وهو تصرف فردي، لم يستشر فيه أحد ولم يكلف من الرئاسة الكنسية، فهذا تصرف فردي تماما ولا يمثل الكنيسة ولا المجمع المقدس، وهذا يجب أن يكون معروفا للجميع فهو تصرف شخصي بحت والكنيسة لا علاقة لها به، وليس طرفا على الإطلاق، لكن كل الاحترام لكل الصحفيين والصحافة المسئولة والمنضبطة".

وقال البابا في عظته: "ربنا يحفظ البلاد والناس من وباء كورونا، وخلوا بالكم لا يزال الخطر قائما لذا احتفظوا بكل الإجراءات الصحية وارتداء الكمامة والتباعد، ولا تلمس شيئا إلا بغسيل يديك والمدارس على الأبواب وعوا أولادكم".

وأضاف البابا خلال أول عظاته اليوم الأربعاء من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بعد توقف 6 أشهر: "الدولة قائمة بمجهود كبير ونشكر ربنا بلادنا مستورة اقتصاديا بل من نعم ربنا على بلادنا مستورة ونساعد البلدان الأخرى، مثل لبنان والسودان، ونقدم الشكر لله ولكل المسئولين الذين يديرون البلاد، احنا أكبر بلد فى الشرق الأوسط بلد لها ثقفلها".