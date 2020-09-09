شكرا لقرائتكم خبر عن "واقع الدراسات الإعلامية"..مؤتمر عبر الإنترنت بإعلام القاهرة الإثنين القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد شعبة اللغة الإنجليزية بكلية الإعلام جامعة القاهرة، الإثنين المقبل، ويبينار حول مستقبل الدراسات الإعلامية ومستقبلها في مصر، في ظل الهجوم الذي تتعرض له دراسات الإعلام بالجامعات المصرية، والذى يتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة، وتنسيق القبول بالجامعات.

ويعقد الويبينار تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هويدا مصطفي عميد كلية الإعلام، وإشراف الدكتورة شيماء ذوالفقار رئيس الشعبة الإنجليزية بالكلية.

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، إن الويبينار يستضيف نخبة من خبراء الإعلام، ومن خريجي الشعبة الذين يعملون في مختلف مجالات الإعلام، ويستعرضون بالتحليل والأرقام، خبراتهم التى اعتمدوا في اكتسابها على دراساتهم الإعلامية، واحتياجات سوق العمل الإعلامى التي تكشف الحاجة إلى خريجي الإعلام المتميزين.

فيما قالت الدكتورة شيماء ذوالفقار، إن الويبينار سيطرح الواقع الفعلي للدراسات الإعلامية في مصر، وملامح الخريطة المستقبلية لها، في ضوء المتغيرات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، كما يتم عرص نماذج من إنتاج طلاب الشعبة، خلال الفصل الدراسي السابق، بما يؤكد تمكن خريجي كلية الإعلام من الجوانب المعرفية المعاصرة، وقدرتهم على استخدام أدوات العصر وتقنياته، وامتلاكهم المهارات الاحترافية التي تؤهلهم للمنافسة بقوة في سوق العمل في مختلف مجالات الإعلام.