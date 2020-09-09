شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تؤكد خطورة التنمر على مرضى كورونا ويجب مواجهته بالوعى والمعلومة الصح..فيديوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الصحة والسكان، فيديوجرافا جديدا، عبر الصفحة الرسمية للوزارة عبر تويتر يسلط الضوء على خطورة الشائعات والمعلومات المزيفة حول فيروس كورونا المستجد، ويستعرض عددا من الحقائق حول مرض "كوفيد 19".

وعلقت وزارة الصحة والسكان على الفيديوجراف عبر تويتر، قائلة:"بسبب الشائعات والمعلومات الغلط، في ناس بتوصم وتتنمر على مرضى فيروس كورونا وعائلاتهم والفريق الطبي اللي بيعتني بيهم.. ولازم كلنا نواجه ده بالوعى والمعلومة الصح".

وتحدث الفيديوجراف حول ماهية فيروس كورونا المستجد وكيفية انتقاله والعدوى من شخص إلى شخص، كما تطرق إلى أعراض الفيروس التاجي واشتباه هذه الأعراض بالانفلونزا، فضلا عن طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 878 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 79886 حالات حتى اليوم.

وأوضح بيان للوزارة، أنه تم تسجيل 187 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال البيان، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر البيان، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 100228 حالة من ضمنهم 79886 حالة تم شفاؤها، و 5560 حالة وفاة.