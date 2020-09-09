شكرا لقرائتكم خبر عن الطيار محمد منار يتفقد مصنع الصناعات البلاستيكية التابع لمصر للطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، اليوم الأربعاء، مصنع الصناعات البلاستيكية التابع لشركة مصر للطيران للصناعات المكملة، ورافقه اللواء طارق نصير مساعد وزير الطيران للأمن.

وخلال الجولة تفقد وزير الطيران الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة داخل المصنع للحفاظ علي سلامة وصحة العاملين، كما استمع إلى شرح تفصيلي عن أنشطة وخدمات المصنع من المنتجات البلاستيكية التى يمد بها الشركات التابعة لوزارة الطيران، بالإضافة إلى مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا من كمامات وواقى وجه و قفازات، والتى يقوم المصنع بانتاجها خلال الفترة الحالية، كما إطلع على خطط التطوير والتحديث في خطوط إنتاج الشركة والتوسع فى الصناعات البلاستيكية وخاصة تصنيع أدوات الوجبات على الطائرات .

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والتقي وزير الطيران بعدد من العاملين واستمع إلى مقترحاتهم حول تطوير خطوط الإنتاج وإضافة أنشطة جديدة إلى الشركة، وأكد على دراسة كافة المقترحات التى سوف تعمل على زيادة الأرباح لهذا النشاط الهام .

وفى نهاية الجولة أكد الطيار محمد منار علي ضرورة الاهتمام بالصناعات المغذية لقطاع الطيران المدنى والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل مستمر وتقديم منتجات بجوده عالمية وأكثر اماناً تستطيع المنافسة في الأسواق المحليه والخارجية، ومواكبة تطورات هذه الصناعات الهامة إلى المستويات العالمية .